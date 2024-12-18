"Интерес "Гвадалахары" есть, но переговоров нет. Луис очень счастлив в "Динамо", - цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что мексиканец Луис Чавес может перейти из московского "Динамо" в "Гвадалахару" этой зимой за 11,5 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт Луиса Чавеса с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Агент Чавеса высказался о возможном уходе мексиканца из клуба
Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Луиса Чавеса, высказался о возможном уходе своего клиента из российского клуба.
Фото: ФК "Динамо"