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Канчельскис: Дзюбе за 35, но уровень РПЛ он выдерживает спокойно

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба — лучший российский игрок из тех, кому за 30 лет. А ему даже за 35, но уровень РПЛ выдерживает спокойно. И это без нормального летнего сбора вместе с командной. Конечно, где-то это говорит и об уровне нашей лиги, но и заслуг Артема умалять не будем, он в порядке", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Этой осенью Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента и заключил контракт до конца текущего сезона. Нападающий провел за тольяттинцев во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи.

После 18-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22-мя набранными очками. Тольяттинцы сыграют на своем поле с московским "Спартаком" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

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