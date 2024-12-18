Сообщается, что футбольный клуб из Турина хочет подписать армянского полузащитника уже во время зимнего трансферного окна.
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Его действующее соглашение с футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 млн евро. В текущем сезоне Сперцян в составе "быков" в общей сложности принял участие в 25 официальных матчах, в которых он забил 6 голов, отдал 3 голевые передачи, получил 2 жёлтые карточки.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Ювентус" хочет зимой подписать капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна
По информации СМИ, футболист "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян может пополнить состав итальянского "Ювентуса".
Фото: ФК "Краснодар"