Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Хартс
23:00
ПетрокубНе начат
Бетис
23:00
ХИКНе начат
Целе
23:00
ТНСНе начат
Челси
23:00
Шэмрок РоверсНе начат
АПОЭЛ
23:00
АстанаНе начат
Серкль Брюгге
23:00
Истанбул БашакшехирНе начат
ЛАСК
23:00
ВикингурНе начат
Юргорден
23:00
ЛегияНе начат
Мольде
23:00
Млада БолеславНе начат
Рапид
23:00
КопенгагенНе начат
Витория
23:00
ФиорентинаНе начат
ТСЦ Бачка-Топола
23:00
НоаНе начат
Лугано
23:00
ПафосНе начат
Панатинаикос
23:00
Динамо МинскНе начат
Ларн
23:00
ГентНе начат
Хайденхайм
23:00
Санкт-ГалленНе начат
Ягеллония
23:00
ОлимпияНе начат
Борац
23:00
ОмонияНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Тоттенхэм
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Кубок Италии

Новости
Интер
23:00
УдинезеНе начат

"РБ Спорт": "Ювентус" хочет зимой подписать капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна

По информации СМИ, футболист "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян может пополнить состав итальянского "Ювентуса".
Фото: ФК "Краснодар"
Сообщается, что футбольный клуб из Турина хочет подписать армянского полузащитника уже во время зимнего трансферного окна.

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Его действующее соглашение с футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 млн евро. В текущем сезоне Сперцян в составе "быков" в общей сложности принял участие в 25 официальных матчах, в которых он забил 6 голов, отдал 3 голевые передачи, получил 2 жёлтые карточки.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится