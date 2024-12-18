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Акинфеев – о своей ошибке на ЧМ-2014: где тут логика? Её нет
Сегодня, 07:35
Экс-вратарь
сборной России
Игорь Акинфеев высказался о голе, который он пропустил в матче 1-го тура чемпионата мира по футболу 2014 года со сборной Южной Кореи.
Фото: zimbio.com
"На чемпионате мира в Бразилии совершил грубейшую ошибку, которая стоила слишком дорого. Работал в охотку, находился на пике физической формы и эмоционального состояния, потому что за 3 дня до отлета у меня сын родился. Проживал, словом, лучшие дни в своей жизни – но пропустил гол, который перечеркнул работу огромного количества людей и надежды всей страны. Где тут логика? Ее нет. Ты можешь ломать голову с утра до вечера, рассказывать красиво о чем-то, предполагать, мечтать, делать выводы – а футбол в любом случае решит по-своему", - приводит слова Акинфеева
"Объединение отечественных тренеров по футболу"
.
Игорь Акинфеев 18 июня 2014 года защищал ворота
сборной России
в матче 1-го тура финальной части чемпионата мира по футболу, который проходил в Бразилии, со сборной Южной Кореи. Голкипер московского
ЦСКА
пропустил один гол - на 68-й минуте после дальнего удара корейского нападающего Ли Кын Хо. В итоге встреча завершилась вничью 1:1.
По итогам группового этапа сборная России под руководством тренерского штаба во главе с итальянским специалистом Фабио Капелло набрала 2 очка, с которыми национальная команда заняла третье место и прекратила своё участие в турнире, не пройдя в 1/8 финала.
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Игорь Акинфеев
Сборная России
Чемпионат Мира
Сборная Кореи
Опубликовал:
Дмитрий Карпов
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