- Это было неожиданно. В целом реакция была сдержанной, но я негативно отнёсся разве что к тому, что игроки "Крыльев" в комментариях писали "Акрон" с маленькой буквы (смеётся) - передает слова Власова "Чемпионат".
Напомним, "Акрон" в 18-м туре РПЛ в гостях встречался с "Зенитом" и одержал волевую победу со счетом 2:1. По окончании встречи в телеграм-канале "Крыльев Советов" появился пост с поздравлениями "Акрона".
"Акрон", для которого этот сезон является первым в РПЛ, ушел на зимнюю паузу, находясь на девятой строчке в турнирной таблице. В активе тольяттинского клуба 22 очка. После возобновления чемпионата "Акрон" встретится с "Пари НН", матч пройдет в начале марта в Нижнем Новгороде.
В "Акроне" рассказали, как в клубе отнеслись к поздравлению от "Крыльев Советов" после победы над "Зенитом"
Гендиректор "Акрона" Алексей Власов рассказал, как в клубе отнеслись к поздравлению "Крыльев Советов" после победы тольяттинской команды над "Зенитом".
Фото: ФК "Акрон"