- Нет, никогда об этом так не думал, но это ситуация, которая зависит не только от меня, а от разных факторов, есть закон. Если это должно произойти, то со временем. Россия – удивительная страна, которую я очень люблю, которая приняла меня очень хорошо, - цитирует бразильского легионера "Зенита" Metaratings.
23-летний Мантуан перешел в "Зенит" в июне 2022 на правах аренды из "Коринтианса". Летом 2023 году петербургский клуб выкупил права на игрока. В общей сложности футболист провел за "Зенит" 91 матч во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.
В этом сезоне бразилец выходил на поле в 25 матчах во всех турнирах, трижды поразил ворота соперников и сделал пять голевых передач. Контракт игрока с "Зенитом" рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость Мантуана оценивается в три миллиона евро.
Футболист "Зенита" Мантуан: никогда не думал о том, чтобы получить российское гражданство
Вингер "Зенита" Густаво Мантуан признался, что никогда не думал о возможном получении российского паспорта.
Фото: ФК "Зенит"