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Нападающий "Краснодара" Мозес: Мусаев — классный тренер, с ним мы больше играем в атаку

Форвард "Краснодара" Мозес Кобнан высказался о вкладе главного тренера команды Мурада Мусаева в развитие атакующего стиля игры.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мусаев — классный тренер, с ним мы больше играем в атаку. У каждого тренера есть свои сильные стороны, какие-то наработки. Стараюсь учиться у каждого тренера", — заявил Мозес в интервью "РБ Спорт".

Напомним, что это уже третий сезон для нигерийского футболиста в РПЛ, он перешел в стан "быков" из словацкого "Подбрезова" за 1 миллион евро. В первых 18 турах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 22-летний нападающий принял участие в 13 матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Перед зимней паузой "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков. За эти 18 туров команда, возглавляемая Мурадом Мусаевым, забила 34 гола.

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