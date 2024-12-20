- Все знают, в каких клубах играл Пьянич. На зимних сборах он подготовится получше физически. Все-таки он долго находился без команды до перехода ЦСКА, не очень легко сразу показать свой лучший футбол, - передает слова Тошича "СЭ".
Напомним, Пьянич пополнил состав столичной команды в сентябре, подписав контракт на один сезон. Боснийский центральный полузащитник провел за ЦСКА семь матчей в РПЛ, но не отметился голевыми действиями. В Кубке России Пьянич забил один гол.
ЦСКА в текущем сезоне РПЛ набрал 31 балл и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. После зимней паузы "армейцы" в гостях сыграют с "Зенитом" в 19-м туре РПЛ, матч пройдет в марте 2025 года.
Тошич: все знают, в каких клубах играл Пьянич. На зимних сборах он получше подготовится физически
Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич считает, что Миралем Пьянич после зимних тренировочных сборов сможет показывать более лучшую игру в составе "армейцев".
Фото: Официальный сайт РПЛ