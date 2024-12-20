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Бышовец: судейство - главное разочарование 2024 года в российском футболе

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец заявил, что считает судейство в России главным разочарованием года.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Главное разочарование - это, конечно, судейство. Здесь не хватает профессионализма, объективности и уважения к болельщикам. Можно обмануть игрока, можно обмануть тренера, но обманывать зрителя - это преступление, - сказал Бышовец, слова которого передает Betonmobile.

На данный момент в Российской Премьер-лиге зимняя пауза, которая продлится до конца февраля. Лидером РПЛ после 18 туров является "Краснодар". На второй строчке располагается петербургский "Зенит", а замыкает тройку лидеров столичный "Спартак".

В зоне вылета РПЛ находятся "Оренбург" и "Ахмат", у которых за 12 туров до конца чемпионата восемь и 13 очков соответственно.

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