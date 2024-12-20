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Кечинов: не удивлюсь, если произойдёт увольнение Слишковича из "Оренбурга"

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался о работе Владимира Слишковича в "Оренбурге".
Фото: ФК "Оренбург"
"Сложно сказать, захочет ли новое руководство "Оренбурга" отправить в отставку Слишковича. Но клуб в этом сезоне выступает неудачно.
Поэтому не удивлюсь, если произойдёт увольнение Слишковича", - цитирует Кечинова "Чемпионат".

В октябре руководство "Оренбурга" отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию и назначило на его место Владимира Слишковича, который ранее исполнял обязанности главного тренера в московском "Спартаке".

После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Слишковича занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России оренбуржцы сыграют на выезде с московским "Спартаком".

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