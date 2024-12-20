"Сложно сказать, захочет ли новое руководство "Оренбурга" отправить в отставку Слишковича. Но клуб в этом сезоне выступает неудачно.
Поэтому не удивлюсь, если произойдёт увольнение Слишковича", - цитирует Кечинова "Чемпионат".
В октябре руководство "Оренбурга" отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию и назначило на его место Владимира Слишковича, который ранее исполнял обязанности главного тренера в московском "Спартаке".
После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Слишковича занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России оренбуржцы сыграют на выезде с московским "Спартаком".
Кечинов: не удивлюсь, если произойдёт увольнение Слишковича из "Оренбурга"
Фото: ФК "Оренбург"