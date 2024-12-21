"В концовке первой половины чемпионата ярко себя проявил Угальде. Понятно, что парню нужно было адаптироваться в нашей стране и в нашем чемпионате. Вероятно, что этот этап уже позади. И именно это могло помешать ему показывать такой футбол раньше. Если честно, я не ожидал, что он уже заиграет в "Спартаке". Угальде приятно удивил и является одним из лучших футболистов нынешнего сезона в РПЛ", - цитирует Корнюхина "РБ Спорт".
Манфред Угальде перешел в московский "Спартак" из голландского "Твенте" в зимнее трансферное окно за 13 миллионов евро и не смог отличиться результативными действиями за красно-белых в прошлом сезоне. Ранее в СМИ появилась информация, что костариканский нападающий интересен ряду клубов чемпионата Англии.
В этом сезоне костариканец провел за красно-белых во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками.
Корнюхин высказался об игре Манфреда Угальде
Фото: ФК "Спартак"