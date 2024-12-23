"В данный момент нам нечего сказать. "Интернасьонал" следит за игроком, как и многие другие клубы", - приводит слова представителя агентства "СЭ".
Напомним, ранее сообщилось о возможном трансфере 29-летнего центрального защитника московского ЦСКА Виллиана Роши в "Интернасьонал".
Роша выступает за российский клуб с 2022 года. Минувшим летом футболист продлил контракт с "армейцами" до 30 июня 2027 года. В этом сезоне бразилец провел за красно-синих 19 матчей и сделал в них три голевые передачи.
Представители Роши подтвердили, что "Интернасьонал" следит за игроком ЦСКА
В агентстве Sferico Sports, работающем с защитником московского ЦСКА Виллиана Роши, отреагировали на информацию о возможном переходе футболиста в "Интернасьонал".
Фото: ПФК ЦСКА