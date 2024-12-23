"Угальде — топ-игрок, он это уже доказал в "Спартаке". Если он так и продолжит, то точно уедет в большой европейский клуб. Шансы на это есть. Если во второй часть сезона он будет регулярно забивать, как и в первой, то летом за ним выстроится очередь", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт костариканца с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками в своем активе. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Этим летом команду возглавил Деян Станкович, который ранее работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". Команда сербского специалиста сыграет с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Барбоза: Угальде — топ-игрок, он это уже доказал в "Спартаке". Летом за ним выстроится очередь
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался об игре нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"