- Кому многое дано, с того многое спросится. Я всегда восторгался футбольным искусством Клаудиньо, но сейчас, к сожалению, куда-то ушла его фантазия, пропало волшебство. И, главное, создаётся ощущение, что Клаудиньо потерял уверенность в собственных силах, - передает слова Орлова Bobsoccer.
27-летний Клаудиньо выступает за клуб с берегов Невы с августа 2021 года, перейдя из "Ред Булл Брагантино". В общей сложности атакующий полузащитник провел за сине-бело-голубых 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 голевую передачу. Его соглашение с "Зенитом" рассчитано до середины 2028 года.
В этом сезоне бразилец выходил на поле в составе "Зенита" в 20 матчах, в которых один раз поразил ворота соперников и сделал пять ассистов на партнеров. Трансферная стоимость Клаудиньо оценивается в 17 миллионов евро.
Орлов: я всегда восторгался футбольным искусством Клаудиньо, но сейчас куда-то ушло его волшебство
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике "Зенита" Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"