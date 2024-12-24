"В РПЛ очень много иностранцев. Для чего нужны 15 легионеров в команде? Я понимаю 3-5 человек, которые выходят на поле и делают результат. А зачем столько иностранцев? У "Динамо" 14 легионеров – одуреть можно. Они приезжают сюда не для того, чтобы занимать первые места, а чтобы заработать денег. Получается, что из команд с хорошими финансовыми возможностями не уходит ни один иностранец", - приводит слова Силкина "Евро-Футбол.Ру".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги действует следующий лимит на легионеров: не больше одновременно 8 легионеров на поле и не больше 13 иностранных игроков в заявке команды на сезон. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, в чемпионате России по футболу сейчас выступает 176 легионеров, что составляет 40,1% от общего количества выступающих в РПЛ футболистов (439).
На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает футбольный клуб "Краснодар", у которого в активе 39 очков. Такое же количество очков набрал петербургский "Зенит", который расположился на второй строчке. Тройку лидеров с 37-ю очками замыкает московский "Спартак".
"Одуреть можно". Сергей Силкин рассказал, что его удручает в РПЛ
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин рассказал, что его удручает в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"