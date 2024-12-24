- Конкретных предложений нет, но то, что футболист, у которого был хороший отрезок в сезоне, вызывает большой интерес, мы чувствуем, в том числе и по медиа. Вероятность ухода Угальде? Я надеюсь, что она минимальна.
Московский "Спартак" приобрел нападающего Манфреда Угальде прошлой зимой у нидерландского "Твенте". Контракт 22-летнего игрока с российским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне костариканский центрфорвард забил 16 мячей и отдал 3 голевые передачи в 22 матчах за красно-белых в чемпионате и Кубке России. По итогам первой части сезона Угальде с отрывом занимает первое место в гонке бомбардиров РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор "Спартака" оценил вероятность ухода Угальде как минимальную
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев выразил надежду, что форвард Манфред Угальде в ближайшее время не покинет московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"