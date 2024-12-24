"Спартаку" следует серьезно подойти к выбору нового спортивного директора. Им нужен сильный и опытный специалист. Надеюсь, руководство сделает правильный выбор", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, после того как Томаш Амарал оставил пост спортивного директора московского "Спартака" в ноябре 2024 года, его обязанности были переданы помощнику португальского специалиста Жоакиму Пинту.
"Спартак" завершил осеннюю часть сезона на третьем месте в турнирной таблице. Красно-белые набрали 37 очков и отстают от первой строчки всего на два балла.
Камоции - о новом спортивном директоре "Спартака": надеюсь, руководство сделает правильный выбор
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна выразил надежду, что руководство серьезно подойдет к выбору спортивного директора.
Фото: ФК "Спартак"