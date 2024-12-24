- Центральным полузащитником в своей символической сборной поставлю Барко. Один из самых ярких игроков первой части сезона. Пришел в "Спартак" и без раскачки начал делать разницу. 8 голов, 6 голевых передач. Тут, по-моему, все очевидно.
Атакующий полузащитник Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" из "Ривер Плейта" в минувшее летнее трансферное окно. Стороны заключили трудовое соглашение до июня 2027 года. 25-летний аргентинец провел за красно-белых 17 матчей в российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 8+6 по системе гол плюс пас. Также в активе хавбека один забитый мяч в 5 играх Кубка России.
Источник: "СЭ"
Орлов - о Барко: пришел в "Спартак" и без раскачки начал делать разницу
Комментатор Геннадий Орлов включил хавбека "Спартака" Эсекьеля Барко в символическую сборную по итогам первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"