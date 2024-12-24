- Мы посчитали, что Аббос заслуживает увеличения финансовых условий вне зависимости от того, что прописано в договоре — без продления срока контракта. У нас это распространенная практика в клубе: если кто?то приходит к нам с зарплатой X и в результате работы заслуживает получать Y, то мы не ждем продления контракта. Мы увеличили ему зарплату.
Аббосбек Файзуллаев, играющий на позиции атакующего полузащитника, перешел в московский ЦСКА из "Пахтакора" летом прошлого года. Действующее соглашение 21-летнего игрока с российским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл за "армейцев" в 16 матчах чемпионата России, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Также на его счету 1+3 по системе гол плюс пас в 7 играх Кубка России.
Напомним, футболист сборной Узбекистана Файзуллаев был признан лучшим игроком своей страны по итогам уходящего 2024 года.
Источник: "РБ Спорт"
ЦСКА увеличил зарплату Файзуллаева без продления контракта
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о повышении зарплаты полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ПФК ЦСКА