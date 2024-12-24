"С Туфаном Садыговым после его задержания я не общался. Насколько знаю, задержание не имеет отношения к деятельности футбольного клуба "Химки". Если говорить о руководстве клуба, то все рассчитывают, что команде удастся нормально завершить сезон в РПЛ. В настоящий момент возможность того, что "Химки" не доиграют сезон, не обсуждается", - приводит слова Дюкова Sport24.
Туфан Садыгов в декабре был отправлен судом под домашний арест на срок до конца января по уголовному делу, открытому в связи совершением мошенничества в особо крупном размере. Примерно в это же время в СМИ появилась информация о том, что подмосковные "Химки", инвестором которых является этот бизнесмен, имеют долги в общей сумме больше 900 миллионов рублей.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги текущего сезона подмосковные "Химки" под руководством тренерского штаба во главе с испанским специалистом Франком Артигой, набрав 16 очков, занимает тринадцатое место в турнирной таблице.
В РФС отвергли возможность снятия "Химок" с чемпионата из-за ареста Садыгова
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал задержание инвестора подмосковных "Химок" Туфана Садыгова.
Фото: ФК "Химки"