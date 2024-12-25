"Где-то удачно сыграл, где-то неудачно – как все вратари во всех командах. Где-то ошибается, где-то выручает. Лучше Шунина и Лещука? Так нельзя говорить. Вратарей могут обсуждать только тренеры по вратарям, а мы только со стороны наблюдаем. Все ошибались: и Шунин, и Лещук. Вспомните, как и Лунев ошибался в этом году, несколько раз "привез". Ничего страшного. Это вратари", - приводит слова Терехова "ВсеПроСпорт".
Андрей Лунев стал игроком московского "Динамо" в июле 2024 году, когда в статусе свободного агента заключил с клубом 2-летний контракт. В составе своей новой команды 33-летний голкипер в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах, пять из которых он отыграл "на ноль", а в оставшихся одиннадцати матчах им всего было пропущено 17 голов.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Андрея Лунева составляет 1,5 млн евро, что на 500 тыс. евро больше, чем до перехода в "Динамо".
Терехин: Лунев в этом году за "Динамо" где-то сыграл неудачно, несколько раз "привез"
Бывший игрок московского "Динамо" Олег Терехин оценил игру вратаря бело-голубых Андрея Лунева.
Фото: ФК "Динамо" Москва