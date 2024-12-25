"Ему внимания не хватает после увольнения? Ну, Абаскалю мозгов не хватает, самое главное (смеется). Это просто несчастье какое-то! Как "Спартак" умудрился вляпаться в такого тренера, как Абаскаль. На его багаже? Да у него и багажа никакого не было.
Хочет ли он таким интервью найти себе новую работу в РПЛ? Нет, в РПЛ его никто не возьмет. Уже достаточно себя показал тут? Да", - приводит слова Смородской "ВсеПроСпорт".
Накануне было опубликовано интервью бывшего главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля. В нём, в частности, испанский специалист утверждал, что нынешняя команда "Спартака" была полностью укомплектована и создана его тренерским штабом: он нашел текущего лидера гонки бомбардиров РПЛ Манфреда Угальде, перевёл игру "Спартака" с четырьмя защитниками вместо трёх и др.
Напомним, Абаскаль был уволен руководством "Спартака" в апреле 2024 года из-за того, что команда демонстрировала неудовлетворительные результаты (в итоге красно-белые завершили сезон-2023/24 в РПЛ на пятом месте).
Ольга Смородская: Абаскалю не хватает мозгов! Да и багажа у него не было
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделился своим мнением о сделанных в интервью заявлениях экс-наставника московского "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"