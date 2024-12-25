"Мы видим, как сдал Клаудиньо. Он весь этот отрезок тормозил команду. Артур плохо выглядит, Мантуан не убеждает. Родригао много пропустил и потерял свой игровой тонус. Думаю, зря задвинули Чистякова. Он бы выглядел лучше. Но русским футболистам сложно расти в "Зените", - приводит слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".
Петербургский "Зенит" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 39 очков, располагается на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака уступает лидирующему на данный момент футбольному клубу "Краснодар" лишь по дополнительному показателю - результату личной встречи. При этом напомним, что сине-бело-голубые последние шесть сезонов подряд становились чемпионами России.
Наумов назвал футболистов, с которыми "Зениту" надо расстаться этой зимой
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов назвал имена футболистов "Зенита", с которыми петербуржцам следует расстаться в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"