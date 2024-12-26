«Посмотрим, что произойдет в январе, но все будет зависеть от договоренностей клубов между собой», — заявил Ратковица "РБ Спорт".
25-летний словенец в настоящее время выступает за «Црвену Звезду» на правах аренды. В текущем сезоне он принял участие в девяти матчах чемпионата Сербии и в одном матче Лиги чемпионов. За 10 матчей защитник смог забить 1 мяч.
Напомним, что этим летом «Зенит» приобрел Дркушича у «Сочи» за четыре миллиона евро, однако за петербургский клуб футболист так и не сыграл. Сразу после перехода он был отправлен в аренду в сербскую «Црвену звезда» до конца сезона-2024/25 . По данным Transfermarkt, текущая стоимость словенца составляет четыре миллиона евро.
«Црвена звезда» лидирует в чемпионате с отрывом в 17 очков от ближайшего преследователя. Свой следующий официальный матч «Црвена звезда» проведёт 22 января против ПСВ в рамках Лиги чемпионов.
Агент Дркушича рассказал, от чего будет зависеть возвращение его клиента в "Зенит"
Футбольный агент Дркушича Младен Ратковица не исключил возвращения защитника в «Зенит» в январе.
Фото: ФК "Зенит"