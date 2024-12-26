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Мостовой: мне не 30 лет, чтобы начинать снизу. В таком возрасте пусть начинают те, кто по мячу один раз били

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сравнил себя с Карло Анчелотти и Зинедином Зиданом.
Фото: ФК "Динамо"
- Мне не 30 лет, чтобы начинать снизу. В таком возрасте пусть начинают те, кто по мячу один раз били. Анчелотти, Зидан и еще 50 фамилий могу назвать — они же снизу не начинали. Они всю жизнь играли в футбол, а потом их назначили.

Напомним, ранее стало известно, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой завершил обучение и успешно прошел аттестацию на тренерскую лицензию. В ноябре он прошел стажировку в московском "Динамо".

Мостовой завершил свою карьеру футболиста в 2005 году. Он защищал цвета таких клубов, как московский "Спартак", лиссабонская "Бенфика", французские "Кан" и "Страсбур", а также испанские "Сельта" и "Алавес".

Источник: Sport24

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