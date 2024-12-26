Файзуллаев: хотел бы играть в Испании. Дай Бог - в "Барселоне"

"Где бы хотел играть? В Испании. Дай Бог - в "Барселоне". Но я готов начинать не с топ?клуба, буду согласен поехать и в середняк", - приводит слова Файзуллаева Sport24.
Атакующий хавбек сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев выступает за московский ЦСКА с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник отличился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами на партнеров в 23 матчах за столичных "армейцев". Действующее трудовое соглашение игрока с красно-синими истекает в июне 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.