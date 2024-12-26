Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
ЭвертонЗавершен
Челси
1 - 2 1 2
ФулхэмЗавершен
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
ТоттенхэмЗавершен
Саутгемптон
0 - 1 0 1
Вест ХэмЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
Астон ВиллаЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 0 2 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Файзуллаев: хотел бы играть в Испании. Дай Бог - в "Барселоне"

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признался, что хотел бы поиграть в Испании.
Фото: ПФК ЦСКА
"Где бы хотел играть? В Испании. Дай Бог - в "Барселоне". Но я готов начинать не с топ?клуба, буду согласен поехать и в середняк", - приводит слова Файзуллаева Sport24.

Атакующий хавбек сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев выступает за московский ЦСКА с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник отличился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами на партнеров в 23 матчах за столичных "армейцев". Действующее трудовое соглашение игрока с красно-синими истекает в июне 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится