"Мы видели задатки, но не знали, что он так выстрелит. Когда ушли Миранчук и Глушенков, я переживал, что у нас просядут сразу две позиции — плеймейкер и атакующий полузащитник. И тут — Леха! Он проявлял себя еще с конца прошлого сезона. Но если бы Глушенков или Миранчук не ушли — возможно, Леша не получил бы столько игрового времени, не играл бы и не сверкал так, как сейчас", - цитирует Ульянова Sport24.
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт Батракова с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее представитель игрока, Владимир Кузьмичев, рассказал, что соглашение Батракова с клубом будет пролонгировано во время зимних сборов. После 18-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.
Спортдир "Локомотива" - о Батракове: он проявлял себя еще с конца прошлого сезона
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался об игре Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"