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В "Локомотиве" заявили, что ни с кем не ведут переговоров по Тикнизяну

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал, что клуб сейчас не ведет переговоров по трансферу защитника Наира Тикнизяна в Европу.
Фото: ФК "Локомотив"
"Какая сейчас ситуация с возможным переездом Тикнизяна в Европу? На данный момент мы не ведем ни с кем переговоров по Наиру", - цитирует Ульянова Sport24.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к левому крайнему защитнику московского "Локомотива" и сборной Армении Наиру Тикнизяну со стороны испанской "Севильи".

В этом сезоне Тикнизян провел за "железнодорожников" 16 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также 25-летний игрок сделал два ассиста в 7 играх Кубка России. Контракт армянин с российским клубом рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

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