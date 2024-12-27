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Гранат: "багаж" Абаскаля - только игроки, которых подписали при нем

Экс-игрок "Динамо" Владимир Гранат ответил на высказывание бывшего наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
"В нынешнем "Спартаке" "багаж" Абаскаля - только игроки, которых подписали при нем. Каждый человек хочет напомнить о себе или быть причастным к успехам команды. Как говорят: "У победы много отцов", - цитирует Граната "Чемпионат".

Напомним, ранее бывший главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что нынешняя команда красно-белых была полностью подготовлена и создана им и его штабом.

Абаскаль был уволен из российского клуба в апреле этого года. Летом команду возглавил сербский специалист Деян Станкович.

"Спартак" набрал 37 очков после 18 туров и занимает третье место в турнирной таблице. Москвичи ушли на зимний перерыв, отставая от первой строчки всего на два очка.

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