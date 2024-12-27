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Metaratings: "Ахмат" собирается усилить вратарскую линию чемпионом Казахстана

По информации СМИ, грозненский "Ахмат" является одним из основных вариантов для продолжения карьеры вратарем казахстанского "Кайрата" Вадимом Ульяновым.
Фото: ФК "Кайрат"
Сообщается, что 23-летний российский голкипер не против вернуться на родину. Его соглашение с командой из Алма-Аты рассчитано до 31 декабря 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 600 тыс. евро.

В 2024 году Вадим Ульянов в составе "Кайрата" в общей сложности принял участие в 22 официальных матчах, в которых ему удалось 8 раз отыграть встречу "на ноль", а в остальных 14 матчах он всего пропустил 19 голов. Кроме того, вместе с "Кайратом" он выиграл чемпионат Казахстана.

Источник: Metaratings

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