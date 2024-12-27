"Станкович, конечно, молодец, вовремя нашел подходящие ключи к игре "Спартака", но и "Зенит" с "Краснодаром" здорово помогли красно-белым вернуться в чемпионскую гонку, теряя очки. Шансы на чемпионство? По последним пяти турам "Спартак" — лучшая команда, а разрыв всего два балла, поэтому шансы есть. Но весной такой игры от красно-белых может уже и не быть", - приводит слова Игнатьева "РБ Спорт".
Московский "Спартак" в 18 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 37 очков, которые позволили команде уйти на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице. При этом в последних шести матчах красно-белые оформили шесть побед подряд.
Первые две строчки занимают футбольный клуб "Краснодар" и петербургский "Зенит", которые в своем активе имеют по 39 очков. Чемпионат России по футболу возобновиться матчами 19-го тура 28 февраля 2025 года.
Борис Игнатьев: Станкович, конечно, молодец, но и "Зенит" с "Краснодаром" здорово помогли
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о выступлении в последних матчах московского "Спартака" под руководством Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"