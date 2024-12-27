"Спартак" преобразился с приходом двух Хусаиновых – Барко и Угальде. Оба этих нападающих напоминают мне форварда "Спартака" и сборной СССР Галимзяна Хусаинова. Они такие же маленькие, юркие футболисты, которые выполняют большой объем работы и все время находятся на острие атаки. Успешная игра Угальде и Барко заряжает всю команду", - приводит слова Кавазашвили "ВсеПроСпорт".
Манфред Угальде пополнил состав московского "Спартака" в январе 2024 года. В текущем сезоне на счету коста-риканского нападающего 22 сыгранных матча, 16 забитых голов и 3 отданные голевые передачи
Эсекьель Барко пополнил состав московского "Спартака" в июле 2024 года. В текущем сезоне на счету аргентинского полузащитника 22 сыгранных матча, 9 забитых голов и 6 отданных голевых передач.
Галимзян Хусаинов выступал за московский "Спартак" на позиции левого нападающего в 1961-1973 гг. За это время он принял участие в 347 матчах, в которых забил 102 гола.
Кавазашвили: Барко и Угальде напоминают мне Галимзяна Хусаинова - такие же маленькие, юркие
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о футболистах московского "Спартака" Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"