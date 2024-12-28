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Гендиректор "Пари НН": Эссьен Эдедем не понимал, почему идёт белый дождь и сохраняется на поле

Генеральный директор "Пари Нижнего Новгорода" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о сложностях в адаптации некоторых футболистов на примере опорного хавбека Эссьена Эдедема.
Фото: МатчПремьер
- У нас были некоторые футболисты, которые так и не смогли освоиться. Помним нашего замечательного Эссьена Эдедема. Он попал сюда и не понимал, почему идёт белый дождь и сохраняется на поле, почему так холодно и так далее. У него были свои африканские моменты, - цитирует Мелик-Гусейнова "Чемпионат".

26-летний нигерийский опорный полузащитник Эссьен Эдедем на правах свободного агента подписал контакт с "Пари Нижним Новгородом" в августе 2023 года, ранее футболист выступал за ливийский "Аль-Ахдар". В январе 2024 года Эдедем перешёл в казахстанский "Тобол", сума трансферной компенсации составила 70 тысяч евро. В составе "Пари НН" опорник сыграл 11 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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