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Агент: Маркиньос очень счастлив в "Спартаке"

Агент Стефано Кастанья, представляющий интересы вингера "Спартака" Маркиньоса, рассказал, как игрок чувствует себя в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
"Маркиньос очень счастлив в "Спартаке", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Маркиньос, играющий крайнего флангового форварда, перешел в "Спартак" этим летом из венгерского "Ференцвароша". 25-летний бразилец заключил соглашение с московским клубом до июня 2027 года. В составе кравно-белых вингер провел 21 матч, в которых отметился пятью голевыми передачами.

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