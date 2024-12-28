"Маркиньос очень счастлив в "Спартаке", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Маркиньос, играющий крайнего флангового форварда, перешел в "Спартак" этим летом из венгерского "Ференцвароша". 25-летний бразилец заключил соглашение с московским клубом до июня 2027 года. В составе кравно-белых вингер провел 21 матч, в которых отметился пятью голевыми передачами.
Агент: Маркиньос очень счастлив в "Спартаке"
Агент Стефано Кастанья, представляющий интересы вингера "Спартака" Маркиньоса, рассказал, как игрок чувствует себя в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"