"Наверное, бывало и лучше, но в целом, если посмотреть в сравнении с количеством набранных очков в сезоне-2023/24, "Динамо" даже побольше набрало очков. В осеннем отрезке текущего сезона была нестабильность. Игра в обороне – это, конечно, основная проблема "Динамо". Думаю, "Динамо" будет прибавлять, будет лучше и сильнее. Мне кажется, что команда будет вверху и составит конкуренцию "Зениту", "Краснодару" и "Спартаку", - приводит слова Дьякова Metaratings.
В 18 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московское "Динамо" под руководством тренерского штаба во главе с чешским специалистом Марцелом Личкой одержало 10 побед, 5 раз сыграло вничью, потерпело 3 поражения (разница мячей составила 37:20). Тем самым, бело-голубые набрали 35 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать четвёртое место в турнирной таблице.
Отставание от дуэта лидеров - "Краснодара" и петербургского "Зенита" - составляет 4 очка. В первом матче после зимнего перерыва "Динамо" 2 марта 2025 года на выезде сыграет против "Ростова".
"Бывало и лучше". Дьяков оценил игру московского "Динамо" в текущем сезоне РПЛ
Бывший защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков оценил выступление бело-голубых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва