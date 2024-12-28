"Чтобы быть конкурентоспособным в Европе нужно показывать ещё более стабильный, яркий, влияющий на результат в каждом матче футбол. И тогда можно уже смело говорить, что Тюкавин будет готов. Повторюсь: это ключевой фактор, чтобы быть конкурентоспособным в ведущем европейском чемпионате", - приводит слова Габулова Metaratings.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Действующее соглашение нападающего с футбольном клубом рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 16 млн евро.
В текущем сезоне форвард в составе бело-голубых в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, в котором ему удалось забить в ворота соперников 8 голов и отдать партнерам по команде 3 голевые передачи.
Габулов рассказал, когда можно будет утверждать о готовности Тюкавина для Европы
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился своим мнением, созрел ли нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин для перехода в европейский клуб.
Фото: ФК "Динамо" Москва