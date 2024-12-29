- Чем он запомнился? Каким-то ажиотажем разве что. Откуда он пришел? Я даже не могу вспомнить. Может, он и хороший тренер. Но таких, как он — миллион. А почему он? Какая-то цепочка должна же сложиться. Но есть Гаттузо, Пирло, это — фигуры, личности.
Летом 2022 года на должность главного тренера московского "Спартака" был назначен испанский специалист Гильермо Абаскаль. Специалист руководил командой до апреля 2024 года. За это время под его руководством красно-белые провели 74 матча в различных турнирах. В 36 из них команда одержала победу, в 15 сыграла вничью и в 23 проиграла.
Источник: "РБ Спорт"
Парфенов - об Абаскале: даже не могу вспомнить, откуда он пришел. Таких, как он - миллион
Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Парфёнов ответил на вопрос, чем запомнился экс-тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.
Фото: ФК "Спартак"