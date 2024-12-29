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Глава Уругвайской ассоциации футбола - об игре со сборной России: мы сумеем прийти к решению уже в следующем году

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо прокомментировал возможный товарищеский матч против сборной России.
Фото: Getty Images
- На данный момент мы не общаемся с российской стороной по поводу матча в следующем году. Дата и место пока не согласованы. Но думаю, мы сумеем прийти к решению уже в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2025 году сборная России может провести контрольную встречу с национальной командой Уругвая.

В этом календарном году подопечные Валерия Карпина сыграли шесть товарищеских матчей, которые завершились победами. Россияне забили в ворота соперников 26 мячей и не пропустили ни одного гола.

Источник: Sport24

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