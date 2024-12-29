- Самая стабильная команда лиги по игре и по набору очков. Но пока, кроме промежуточного первого места, это ничего не даёт. С другой стороны, весной есть большой минус — с "Зенитом" и с ЦСКА они играют в гостях, - передает слова Широкова "РБ Спорт".
"Краснодар" по итогам 18 туров находится на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. Коллектив Мурада Мусаева в текущем сезоне одержал 11 побед и шесть раз сыграл вничью, "быки" потерпели лишь одно поражение и с 39 очками в активе возглавляют таблицу. В тройку лидеров входят также "Зенит" и "Спартак".
В первом матче после возобновления РПЛ "Краснодар" на своем поле примет "Крылья Советов", встреча пройдет 1 марта.
Широков: "Краснодар" - самая стабильная команда РПЛ
Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о лидере нынешнего сезона РПЛ "Краснодаре".
Фото: Официальный сайт РПЛ