"У ЦСКА был паршивый год, ничего хорошего отметить нельзя. Сейчас тяжело называть команду топ-клубом. В новом году это должно измениться - с Николичем или без него", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
ЦСКА ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на 6-м месте в турнирной таблице. В активе подопечных Марко Николича 31 очко в 18-ти встречах, а отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков. Николич возглавляет ЦСКА с лета текущего года. На своем посту он сменил российского тренера Владимира Федотова.
Пономарев: у ЦСКА был паршивый год, сейчас тяжело назвать команду топ-клубом
Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев подвел итоги года для московского ЦСКА.
Фото: официальный сайт ЦСКА