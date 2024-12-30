"С Клаудиньо не так давно продлили контракт. Сейчас не тот момент, чтобы искать для него новую команду. "Зенит" рассчитывает на Клаудиньо, он один из ключевых футболистов команды. Да, первую часть чемпионата Клаудиньо провел не так ярко, но все знают, на что способен бразилец. Если поступит хорошее предложение по нему, это нормальная ситуация. Вряд ли "Зенит" хочет с ним расстаться", - приводит слова Радченко "РБ Спорт".
Клаудиньо выступает за петербургский "Зенит" с августа 2021 года, когда сине-бело-голубые выкупили его у бразильского клуба "РБ Брагантино" за 12 млн евро. Контракт между игроком и клубом в последний раз был продлен в августе 2024 года, после чего истечение его срока действия перенеслось на 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 17 млн евро.
В текущем сезоне бразилец, который в феврале 2023 года получил российский паспорт, в составе "Зенита" в общей сложности провёл 20 официальных матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.
Дмитрий Радченко: "Зенит" рассчитывает на Клаудиньо - все знают, на что он способен
Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Радченко высказался о возможности ухода из петербургского клуба бразильского полузащитника Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"