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Попов: "Динамо" разочаровывает своей игрой в атаку - возможно, Личку отправят в отставку

Бывший российский футболист Алексей Попов высказался об игре московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" разочаровывает своей игрой в атаку. Личка говорит, что ему важен задор и большое количество голевых моментов. Думаю, это не устраивает руководство "Динамо". Наверху хотят титулы, а не красивую игру. Видимо, с Личкой будет серьезный разговор, может, будут расставаться с ним", - цитирует Попова "Матч ТВ".

Марцел Личка возглавил московское "Динамо" летом 2023 года, под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2023/2024. Ранее чешский специалист был главным тренером "Оренбурга".

После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. Команда Марцела Лички проведет две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. На стадии 1/4 финала бело-голубые одержали победу над московским "Локомотивом".

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