"На столе почти ничего не будет, мы с женой останемся на Новый год вдвоем, без детей. Из русской кухни на новогоднем столе будет водка (смеется). Немного сыра и колбасы, фрукты", - цитирует Пеева "Матч ТВ".
Георги Пеев выступал за пермский "Амкал" с 2007 по 2016 год. Футболист провел в составе пермского клуба 253 матча и записал на свой счет 42 забитых мяча и 42 результативные передачи. Также Пеев выступал за киевское "Динамо", софийский "Локомотив" и "Днепр". Экс-футболист провел в составе национальной команды Болгарии 54 матча и не отметился забитыми голами.
Георги Пеев завершил карьеру профессионального футболиста в апреле 2016 года.
Экс-капитан "Амкара" Пеев: из русской кухни на новогоднем столе будет водка
Бывший игрок "Амкара" Георги Пеев рассказал, как встретит Новый год.
Фото: ФК "Амкар"