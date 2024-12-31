- Думаю, только Даня точно владеет всей информацией. Думаю, это будет большая потеря для "Ростова". Заменить его полноценно сейчас будет некем.
Уходит ли он? Я скажу так: мы Даню пока не провожали. - передает слова Сутормина "Матч ТВ".
25-летний Глебов принадлежит "Ростову" с 2019 года. В общей сложности он провел за донскую команду 191 матч во всех турнирах, 12 раз поразил ворота соперников и 17 раз ассистировал партнерам. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в восемь миллионов евро, контракт игрока с "Ростовом" рассчитан до середины 2028 года.
В этом сезоне Глебов провел 23 матча, забил один гол и сделал одну голевую передачу. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Динамо" и "Спартака".
Сутормин высказался о возможном уходе Глебова из "Ростова"
Полузащитник "Ростова" Алексей Сутормин сообщил, что его партнер по команде Данил Глебов не сообщал об уходе из клуба.
Фото: ФК "Ростов"