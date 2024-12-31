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Лидер молодежной сборной Ирана может перейти в клуб РПЛ

Агент Фаршид Карими рассказал, что ряд клубов из России интересуются иранским форвардом "Малавана" Резе Гандипуру.
Фото: Getty Images
- К Гандипуру есть интерес из Европы, но также несколько клубов РПЛ связывались с нами по поводу его возможного трансфера. Мы находимся в контакте с российскими клубами по поводу Гандипура. Гандипур является классическим нападающим-киллером, он сейчас один из самых талантливых молодых футболистов Ирана.

Реза Гандипур, играющий на позиции центрального нападающего, защищает цвета "Малавана" с лета этого года, перейдя из клуба "Пайкан" в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 18-летний форвард провел 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и отадл две результативные передачи на партнеров. Также игрок заработал две желтые карточки за 972 игровые минуты. Действующее трудовое соглашение футболиста истекает в конце июня 2025 года.

В составе сборной Ирана до 17 лет Гандирпур провел 15 матчей и забил 13 голов. За национальную команду до 20 лет он забил четыре мяча и трех играх.

Источник: Metaratings

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