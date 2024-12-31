- Кто не оправдал ожидания, так это "Крылья Советов". Я ожидал от них большего. У них была очень хорошая игра, хороший состав. Я любил смотреть за игрой этой команды, она показывала современный футбол, и все полетело вверх тормашками.
"Крылья Советов" располагаются на десятой строчке в турнирной таблице по итогам первой части текущего сезона российской Премьер-лиги. Самарская команда ушла на зимнюю паузу в чемпионате России с 18 набранными очками в 18 сыгранных турах. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет два очка. Подопечные Игоря Осинькина на данный момент потерпели 10 поражений, три раза сыграли вничью и одержали пять побед.
Источник: Metaratings
Колосков: кто не оправдал ожидания, так это "Крылья Советов"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал команду, не оправдавшую ожиданий в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"