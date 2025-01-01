"Ситуация в таблице тяжелая, но исправимая. Из отпуска мы должны вернуться с другим менталитетом, чтобы исправить наше положение. Нет ничего невозможного, сделаем все возможное, чтобы остаться в Премьер-Лиге. Останусь ли я в "Оренбурге"? У меня действующий контракт до конца сезона. Я с большим желанием вернусь в команду, чтобы помочь исправить ситуацию", - приводит слова Марина "Матч ТВ".
Джимми Марин является игроком "Оренбурга" с июля 2022 года, когда его за 490 тыс. евро выкупили у коста-риканского клуба "Саприсса". Его действующее соглашение с "Оренбургом" рассчитано на срок до конца сезона-2024/25. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 700 тыс. евро. В текущем сезоне атакующий полузащитник в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 1 голевую передачу.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги текущего сезона "Оренбург" с 8-ю набранными очками занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице.
Джимми Марин заявил, что зимой останется в "Оренбурге" и поможет команде остаться в РПЛ
Полузащитник футбольного клуба "Оренбург" Джимми Марин прокомментировал турнирное положение своей команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"