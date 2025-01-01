"Семак и Романцев — это тренеры одного эшелона? Пока нельзя так говорить. Романцев был в сборной, а Сергей Богданович, при всем уважении к нему, не работал там — он пока не сопоставим с Олегом Ивановичем. Семак взял много титулов, молодец, но до уровня Романцева он пока не дотягивает, но у него все впереди!", - приводит слова Глушакова "РБ Спорт".
Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть сезонов подряд становились чемпионами России.
Олег Романцев был главным тренером московского "Спартака" в 1989-1995 гг. и в 1997—2003 гг. Под его руководством красно-белые в общей сложности 9 раз побеждали в чемпионате страны (один раз - во время СССР, а остальные восемь раз - после распада Советского Союза). Кроме того, Романцев в 1994—1996 гг. и в 1998—2002 гг. был наставником сборной России.
Глушаков: Семак не сопоставим с Романцевым, не дотягивает до его уровня
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков сравнил друг с другом главного тренера "Зенита" Сергея Семака с экс-ннаставником "Спартака" Олегом Романцевым.
Фото: ФК "Зенит"