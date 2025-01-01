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Источник: "Краснодар" готов отпустить Тормену в зимнее трансферное окно

"Краснодар" готов продать защитника Витора Тормену этой зимой.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, "Краснодар" не против продать защитника Витора Тормену, если в клуб поступит хорошее предложение. Ранее сообщалось, что защитником интересуется турецкий "Трабзонспор".

В текущем сезоне Витор Тормена провел за "Краснодар" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 7 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками

Источник: "РБ Спорт".

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