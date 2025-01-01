Сообщается, что турки в зимнее трансферное окно особое внимание обращают на болгарских игроков, что соответствует запросу главного тренера команды, бывшего игрока сборной Болгарии Станимира Стоилова.
Светослав Ковачев выступает за "Ахмат" с августа 2023 года. Его соглашение с грозненцами рассчитано на срок до конца сезона-2025/26 с возможностью его продления на ещё один год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 700 тыс. евро. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 16 официальных матчах, в которых он забил один гол и получил три жёлтые карточки.
Источник: Gazete Yenig?n
Полузащитник "Ахмата" может продолжить карьеру в чемпионате Турции
По информации СМИ, турецкий клуб "Гезтепе" интересуется болгарским полузащитником грозненского "Ахмата" Светославом Ковачевым.
Фото: РФК "Ахмат"